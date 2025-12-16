Атака РФ на Запоріжжя: дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалі

Атака на Запоріжжя / © із соцмереж

У Запоріжжі вранці 16 грудня пролунали вибухи — росіяни атакували обласний центр ударним дроном-камікадзе типу «шахед».

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок влучання сталося загоряння у багатоповерховому житловому будинку.

На місці працюють рятувальники. Людей з верхніх поверхів евакуюють. За попередніми даними, постраждали двоє осіб: чоловік дістав осколкове поранення, жінка — отруїлася чадним газом.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та за можливості перебувайте в укриттях.

