Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

Атака РФ на Запоріжжя: дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалі

Росія атакувала Запоріжжя дроном-камікадзе.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя / © із соцмереж

У Запоріжжі вранці 16 грудня пролунали вибухи — росіяни атакували обласний центр ударним дроном-камікадзе типу «шахед».

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок влучання сталося загоряння у багатоповерховому житловому будинку.

На місці працюють рятувальники. Людей з верхніх поверхів евакуюють. За попередніми даними, постраждали двоє осіб: чоловік дістав осколкове поранення, жінка — отруїлася чадним газом.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та за можливості перебувайте в укриттях.

Раніше повідомлялося, що раніше під час нічної атаки на Одесу росіяни поєднали дрони, балістичні та надзвукові ракети.

Ми раніше інформували, що експерт Геннадій Рябцев пояснив, чому відключення світла на Одещині триватимуть довго, скільки черг очікувати та як вплине ситуація на об’єднану енергосистему України.

Дата публікації
Кількість переглядів
55
