ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
1 хв

Атака РФ на Запоріжжя: пошкоджені приватні будинки та є поранений

Сталося кілька займань.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

Поранено чоловіка, горить будинок, є пожежі на відкритій території. Такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. 

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атаки БпЛА пошкоджені приватні будинки. Сталося кілька займань. Дістала поранень одна людина.

Інші наслідки встановлюються.

Нагадаємо, що ворог просунувся на Донеччині та Запоріжжі — DeepState.

Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie