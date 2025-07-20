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Атака РФ на Запоріжжя: пошкоджені приватні будинки та є поранений
Сталося кілька займань.
Поранено чоловіка, горить будинок, є пожежі на відкритій території. Такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район.
Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок атаки БпЛА пошкоджені приватні будинки. Сталося кілька займань. Дістала поранень одна людина.
Інші наслідки встановлюються.
Нагадаємо, що ворог просунувся на Донеччині та Запоріжжі — DeepState.
Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.