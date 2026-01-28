ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
1 хв

Атака РФ на Запоріжжя: пошкоджено понад 100 квартир і 20 автівок (фото)

Також на місці удару виникла пожежа.

Ігор Бережанський
Наслідки атаки на Запоріжжя

Наслідки атаки на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

У Запоріжжі внаслідок ранкової атаки російських військ пошкоджено понад сто квартир у багатоповерхових будинках та щонайменше двадцять автомобілів.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, росіяни вдарили по обласному центру на світанку. Влучання зафіксували у дворі багатоповерхового житлового будинку, що призвело до значних пошкоджень навколишньої інфраструктури та майна мешканців.

«Росіяни вдосвіта ударили по обласному центру, влучивши в двір багатоповерхівки. Попередньо, обійшлося без постраждалих», — повідомив Федоров.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що На Київщині внаслідок атаки ворожих дронів у ніч проти 28 січня загинули двоє людей.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 28 січня ворог атакував Одесу ударними безпілотниками.

