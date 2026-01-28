- Дата публікації
Атака РФ на Запоріжжя: пошкоджено понад 100 квартир і 20 автівок (фото)
Також на місці удару виникла пожежа.
У Запоріжжі внаслідок ранкової атаки російських військ пошкоджено понад сто квартир у багатоповерхових будинках та щонайменше двадцять автомобілів.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його словами, росіяни вдарили по обласному центру на світанку. Влучання зафіксували у дворі багатоповерхового житлового будинку, що призвело до значних пошкоджень навколишньої інфраструктури та майна мешканців.
«Росіяни вдосвіта ударили по обласному центру, влучивши в двір багатоповерхівки. Попередньо, обійшлося без постраждалих», — повідомив Федоров.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
