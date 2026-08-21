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Атака РФ на Запоріжжя та Суми й вибухи в окупованих Донецьку та Сімферополі: головні новини ночі 21 серпня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 21 серпня 2026 року:
Росія атакувала Запоріжжя: пошкоджено муніципальний транспорт (фото) Читати далі –>
Суми під масованою атакою дронів РФ: спалахнула пожежа у житловому будинку Читати далі –>
У Сумах після атаки РФ пожежі на кількох локаціях: рятувальникам заважає загроза повторних ударів Читати далі –>
У Сімферополі пролунали понад 15 вибухів: дрони летіли у бік Таврійської ТЕС Читати далі –>
У Донецьку та низці міст окупованої Донеччини зникло світло: над містом фіксують БпЛА Читати далі –>
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