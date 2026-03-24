Атака РФ паралізувала рух на залізниці: рейси затримуються по всій країні на кілька годин (список)
Більшість рейсів затримується у дорозі, а також на станціях - через вплив бойових дій.
У вівторок, 24 березня, російські дрони атакують Україну. У низці областей оголошено повітряну тривогу, але рух потягів триває.
Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниця: приміські поїзди» і на сайті «УЗ».
«Зважаючи на безпекову ситуацію в низці регіонів, рух зберігаємо, проте курсуємо із затримками», — наголосили в компанії.
Зокрема, з безпекових міркувань затримуються рейси на Київщині, Черкащині, Одещині, Вінниччині тощо. Зокрема, поїзд №6811 Гребінка — Київ-Пасажирський прямує від станції Яготин із затримкою 40 хв понад графік.
Детальніша інформація щодо затримок потягів через «вплив бойових дій» на офіційному сайті «Укрзалізниці».
Деякі потяги не виїхали у рейси з початкових станцій у запланований час та лише готуються до відправлення. Зокрема, Київ — Хмельницький, Чернігів — Івано-Франківськ, Суми — Київ.
Більшість потягів затримуються у дорозі. Приміром, рейс Суми — Київ-Пасажирський на понад 6 год., Івано-Франківськ — Кривий Ріг-Головний на 4 год., а Чоп — Лозова-Пасажирська на 3 год. 51 хв.
Затримка потягів 24 березня
Зауважимо, що деякі потяги затримуються у дорозі через технічні прчини.
Ситуація на залізниці
Після нічного обстрілу на ранок в Україні також затримувалася низка потягів. Окрім того, зміни у русі потягів було запроваджено на Харківщині протягом цієї доби. Зокрема, в напрямку станції Слатине скасували деякі рейси.
Сьогодні на світанку російський БпЛА влучив у електропотяг з людьми, який перебував на на станції Слатине, що у Харківській області. FPV-дрон поцілили в електропотяг сполученням Слатине — Харків. Загинув 61-річний пасажир.