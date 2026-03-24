ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
495
Час на прочитання
2 хв

Атака РФ паралізувала рух на залізниці: рейси затримуються по всій країні на кілька годин (список)

Більшість рейсів затримується у дорозі, а також на станціях - через вплив бойових дій.

Автор публікації
Олена Капнік
Потяг.

У вівторок, 24 березня, російські дрони атакують Україну. У низці областей оголошено повітряну тривогу, але рух потягів триває.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниця: приміські поїзди» і на сайті «УЗ».

«Зважаючи на безпекову ситуацію в низці регіонів, рух зберігаємо, проте курсуємо із затримками», — наголосили в компанії.

Зокрема, з безпекових міркувань затримуються рейси на Київщині, Черкащині, Одещині, Вінниччині тощо. Зокрема, поїзд №6811 Гребінка — Київ-Пасажирський прямує від станції Яготин із затримкою 40 хв понад графік.

Детальніша інформація щодо затримок потягів через «вплив бойових дій» на офіційному сайті «Укрзалізниці».

Деякі потяги не виїхали у рейси з початкових станцій у запланований час та лише готуються до відправлення. Зокрема, Київ — Хмельницький, Чернігів — Івано-Франківськ, Суми — Київ.

Більшість потягів затримуються у дорозі. Приміром, рейс Суми — Київ-Пасажирський на понад 6 год., Івано-Франківськ — Кривий Ріг-Головний на 4 год., а Чоп — Лозова-Пасажирська на 3 год. 51 хв.

Затримка потягів 24 березня

Потяги, які досі не виїхали у рейси. / © Укрзалізниця

Потяги, які затримуються у дорозі. / © Укрзалізниця

Зауважимо, що деякі потяги затримуються у дорозі через технічні прчини.

Затримки потягів через технічні причин. / © Укрзалізниця

Ситуація на залізниці

Після нічного обстрілу на ранок в Україні також затримувалася низка потягів. Окрім того, зміни у русі потягів було запроваджено на Харківщині протягом цієї доби. Зокрема, в напрямку станції Слатине скасували деякі рейси.

Сьогодні на світанку російський БпЛА влучив у електропотяг з людьми, який перебував на на станції Слатине, що у Харківській області. FPV-дрон поцілили в електропотяг сполученням Слатине — Харків. Загинув 61-річний пасажир.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie