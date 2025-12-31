Атака РФ паралізувала великий обласний центр: у місті проблеми зі світлом і теплом, є травмовані

Одеса. / © Associated Press

Посеред ночі 31 грудня російська армія вкотре атакувала Одесу. Кількість потерпілих зросла до п’яти осіб. Пошкоджено житлові будинки і інфраструктура. У частині міста відсутнє електро-, водо- та теплопостачання.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«У частині міста наразі відсутнє електропостачання. На окремих об’єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, у зв’язку з чим у деяких мешканців тимчасово немає водо- та теплопостачання», — повідомив чиновник.

З його слів, внаслідок нічної ворожої атаки постраждали п’ятеро людей: двоє дорослих і троє дітей. За даними ТСН, найменшому пораненому виповнилося лише сім місяців. Також постраждали діти 8 та 14 років. Їхній стан — середньої важкості. Однак стан 42-річного чоловіка медики оцінюють як важкий.

Росіяни опівночі атакували регіон та спрямували з моря близько 20 «Шахедів». В Одесі та сусідньому Чорноморську безпілотники прямим влучанням уразили багатоповерхівки, виникли пожежі. У деяких районах зникла електрика, вода та опалення. Окрім житлової забудови, ворог поцілив по складах одного з поштових операторів. Також вогнем та уламками знищено багато цивільних автомобілів.

Біля пошкоджених будинків військова адміністрація розгорнула оперативні штаби, де можна зарядити ґаджети, зігрітися, випити гарячого чаю.

Як повідомлялося, вночі в Одесі дрони влучили у багатоповерхівки. За даними влади, у двох районах міста зафіксовано влучання у житлові будинки. В одному виникло загоряння квартир. Окрім того, БпЛА атаковано логістичну та енергетичну інфраструктуру регіону.

