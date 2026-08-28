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Атака РФ по Київщині: якість повітря сягнула небезпечного рівня
Після атаки РФ у Києві погіршилася якість повітря через продукти горіння та безвітряну погоду.
У низці населених пунктів Київської області зафіксували погіршення якості повітря після атак РФ.
Про це повідомили у КОВА.
«Помірні концентрації дрібнодисперсного пилу зафіксували у Вишгороді, Василькові, Білій Церкві та Броварах. Саме пил наразі є основним забруднювачем повітря в цих населених пунктах», — йдеться у повідомленні.
Такі умови можуть спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у дітей, літніх людей та тих, хто чутливий до подразнення дихальних шляхів.
Фахівці радять до покращення ситуації:
тримати вікна зачиненими
за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі
пити достатньо води
за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності
Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.
Атака по Київщині 28 серпня — що відомо
У ніч проти п’ятниці, 28 серпня, російські війська продовжили безперервну атаку на Україну ударними безпілотниками та авіабомбами. Моніторингові пабліки повідомляли про БпЛА в Київській області курсом на Бучу, Вишневе, Чабани, Козин, Васильків, Калинівку.
За даними очільника Київської ОВА Тимура Ткаченка, в Бучанському районі загинула одна людина, ще один чоловік отримав множинні осколкові поранення.
Інші наслідки атак:
Пошкодження зафіксовані у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.
Пошкоджено цивільні об’єкти: приватні та багатоквартирні будинки, 14 складських приміщень, підприємства, 6 приватних домоволодінь, 3 багатоквартирні будинки, 16 транспортних засобів.