Атака РФ по Київщині: якість повітря сягнула небезпечного рівня

Через атаку РФ у Києві небезпечне повітря / © Associated Press

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У низці населених пунктів Київської області зафіксували погіршення якості повітря після атак РФ.

Про це повідомили у КОВА.

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«Помірні концентрації дрібнодисперсного пилу зафіксували у Вишгороді, Василькові, Білій Церкві та Броварах. Саме пил наразі є основним забруднювачем повітря в цих населених пунктах», — йдеться у повідомленні.

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Такі умови можуть спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у дітей, літніх людей та тих, хто чутливий до подразнення дихальних шляхів.

Фахівці радять до покращення ситуації:

тримати вікна зачиненими

за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі

пити достатньо води

за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності

Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.

Атака по Київщині 28 серпня — що відомо

У ніч проти п’ятниці, 28 серпня, російські війська продовжили безперервну атаку на Україну ударними безпілотниками та авіабомбами. Моніторингові пабліки повідомляли про БпЛА в Київській області курсом на Бучу, Вишневе, Чабани, Козин, Васильків, Калинівку.

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За даними очільника Київської ОВА Тимура Ткаченка, в Бучанському районі загинула одна людина, ще один чоловік отримав множинні осколкові поранення.

Інші наслідки атак:

Пошкодження зафіксовані у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.

Пошкоджено цивільні об’єкти: приватні та багатоквартирні будинки, 14 складських приміщень, підприємства, 6 приватних домоволодінь, 3 багатоквартирні будинки, 16 транспортних засобів.

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