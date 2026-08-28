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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Атака РФ по Київщині: якість повітря сягнула небезпечного рівня

Після атаки РФ у Києві погіршилася якість повітря через продукти горіння та безвітряну погоду.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Через атаку РФ у Києві небезпечне повітря

Через атаку РФ у Києві небезпечне повітря / © Associated Press

У низці населених пунктів Київської області зафіксували погіршення якості повітря після атак РФ.

Про це повідомили у КОВА.

«Помірні концентрації дрібнодисперсного пилу зафіксували у Вишгороді, Василькові, Білій Церкві та Броварах. Саме пил наразі є основним забруднювачем повітря в цих населених пунктах», — йдеться у повідомленні.

Такі умови можуть спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у дітей, літніх людей та тих, хто чутливий до подразнення дихальних шляхів.

Фахівці радять до покращення ситуації:

  • тримати вікна зачиненими

  • за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі

  • пити достатньо води

  • за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності

Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.

Атака по Київщині 28 серпня — що відомо

У ніч проти п’ятниці, 28 серпня, російські війська продовжили безперервну атаку на Україну ударними безпілотниками та авіабомбами. Моніторингові пабліки повідомляли про БпЛА в Київській області курсом на Бучу, Вишневе, Чабани, Козин, Васильків, Калинівку.

За даними очільника Київської ОВА Тимура Ткаченка, в Бучанському районі загинула одна людина, ще один чоловік отримав множинні осколкові поранення.

Інші наслідки атак:

  • Пошкодження зафіксовані у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.

  • Пошкоджено цивільні об’єкти: приватні та багатоквартирні будинки, 14 складських приміщень, підприємства, 6 приватних домоволодінь, 3 багатоквартирні будинки, 16 транспортних засобів.

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