Атака РФ по Луцьку: ДСНС завершила ліквідацію наслідків обстрілів

У Луцьку завершено розбір пошкоджених конструкцій п'ятиповерхового житлового будинку, який постраждав унаслідок атаки.

Про це повідомили в ДСНС.

Загалом внаслідок обстрілів України загинуло 7 осіб, з яких 2 померли в лікарні. 47 людей отримали поранення, серед яких є 4 дітей 2014, 2017 та 2024 років народження.

Рятувальники успішно ліквідували 22 пожежі, які виникли через атаки, та спасли 2 осіб. Для ефективного усунення наслідків обстрілів на місці працювало близько 740 рятувальників і використовувалося 176 одиниць техніки. Ця масштабна операція з ліквідації наслідків атаки підкреслює важливість швидкої та злагодженої роботи служб екстреного реагування.

Нагадаємо, раніше були опубліковані фотографії наслідків удару ударного дрона "Шахед" по багатоквартирному житловому будинку в Луцьку.

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