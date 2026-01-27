Атака РФ по нафтопроводу у Бродах не випадкова: експерт розкрив мотив Кремля

Нафтопровід (ілюстративне фото) / © Радіо Свобода

Російські війська завдали удару по ключовій лінійній станції «Броди» нафтопроводу «Дружба». Це ураження не є першим випадком атаки на об’єкти української нафтотранспортної інфраструктури. Ворог цілеспрямовано обирає цілями об’єкти нафтотранспортної системи України

Таку думку висловив експерт із міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, минулого року під обстріли вже потрапляли нафтоперекачувальна станція «Августівка» та термінальний комплекс у порту «Південний». На думку експерта, нарзі транзит російських енергоресурсів більше не захищає українську інфраструктуру від атак. Тепер для Кремля воєнні цілі важливіші за гроші.

Аналітик переконаний, що Росія свідомо обрала стратегію знищення української нафтотранспортної мережі, навіть попри інтереси Угорщини та Словаччини, які отримують нафту через «Дружбу».

Також для «Еспресо» додав, що у Бродах на місці події залучено значні сили рятувальних служб.

«Наскільки мені відомо, задіяно приблизно 300 рятувальників, близько 90 одиниць техніки. Пожежа триває. У Бродах сніг чорний, тому що забруднення оксидами», — зазначив народний депутат.

Нагадаємо, 27 січня, російські війська здійснили атаку на обʼєкт інфраструктури у місті Броди Львівської області. У місті видно задимлення, а місцева влада відправила дітей на дистанційку і закликала жителів обмежити перебування на відкритому повітрі.