- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 206
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака РФ по Україні — країна НАТО підняла винищувачі
Польща підняла авіацію через масований удар РФ по Україні.
Через масований російський удар по Україні у польському повітряному просторі розпочалися операції військової авіації.
Про це йдеться в заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі.
Як зазначили у командуванні, відповідно до чинних процедур були задіяні необхідні сили та засоби.
«Піднімається чергова пара винищувачів та літак раннього попередження, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведені в стан підвищеної бойової готовності», — йдеться в повідомленні.
Польські військові додали, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист.
Оперативне командування ЗС моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в готовності до негайного реагування, додається в заяві.
Нагадаємо, РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі ракетами та дронами. Зокрема, у Києві — четверо загиблих, в Одесі — шестеро.