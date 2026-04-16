ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
206
1 хв

Атака РФ по Україні — країна НАТО підняла винищувачі

Польща підняла авіацію через масований удар РФ по Україні.

Анастасія Павленко
Польща підняла авіацію

Польща підняла авіацію / © Associated Press

Через масований російський удар по Україні у польському повітряному просторі розпочалися операції військової авіації.

Про це йдеться в заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Як зазначили у командуванні, відповідно до чинних процедур були задіяні необхідні сили та засоби.

«Піднімається чергова пара винищувачів та літак раннього попередження, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведені в стан підвищеної бойової готовності», — йдеться в повідомленні.

Польські військові додали, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист.

Оперативне командування ЗС моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в готовності до негайного реагування, додається в заяві.

Нагадаємо, РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі ракетами та дронами. Зокрема, у Києві — четверо загиблих, в Одесі — шестеро.

