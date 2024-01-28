Атака РФ по Україні: у Повітряних силах розповіли, якою зброєю бив ворог і чому знищити вдалося не все

Ввечері 27 січня російські війська завдали удару ракетами "Іскандер-М", зенітними керованими ракетами С-300, а також випустив 8 дронів-камікадзе. Силами ППО знищено чотири з них.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

Ворог б'є балістикою

Як зазначив Ігнат, протягом минулої доби було затишшя в небі, не було такої великої активності ворожої авіації, засобів повітряного нападу. Це могло бути пов'язано з різними причинами – як погодні умови, так і завдання, які ворог ставить перед собою у той чи інший час. Але вже під вечір противник завдав удару ракетами "Іскандер-М", що летять по балістичній траєкторії, а також зенітними керованими ракетами С-300 і 8 ударних БПЛА. Чотири з них нашим захисникам вдалося знищити.

"Чому не більше? Багато запитують про відсотки збиття. Знаєте, є різні обставини, різні напрямки, де вдається знищувати більше, а десь не вдається. Це пов'язано з тим, що ворог "Шахеди" спрямував по прифронтовій території, одразу бив по лінії оборони, по деяких об'єктах, які охороняються – це і війська, і інші об'єкти, які ворог хоче уразити. Тому мобільними вогневими групами Повітряних сил знищено 4 "Шахеди" – в таких обставинах це доволі непогано", – пояснив речник Повітряних сил.

На жаль, ворог б'є балістикою. Її треба чимось перехоплювати, проте в нас не так багато засобів для знищення саме балістичних ракет.

"Іскандер-М" – це балістика, ворог застосував з Воронезької області дві такі ракети. На жаль, є влучання в Полтавській області – це кременчуцький завод. Зрозуміло, що об'єкти паливно-енергетичного сектору завжди будуть під прицілом ворога. Ворог з початку повномасштабного вторгнення намагався бити нафтобази, а також об'єкти енергетики", – зазначив Ігнат.

На щастя, за повідомленнями місцевої влади, обійшлося без жертв.

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