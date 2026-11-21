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Атака РФ по українським містам та підтримка ЄС: головні новини ночі 21 листопада 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 21 листопада 2026 року:
Росія атакувала Рівненщину: пів сотні населених пунктів залишилися без світла Читати далі –>
Росія вдарила по дитячому садку в Запоріжжі: у сусідній багатоповерхівці спалахнула пожежа Читати далі –>
ЄС виділив Україні ще €1 млрд на зброю: що отримають ЗСУ та коли очікувати постачання Читати далі –>
Кривий Ріг знову атакували реактивним дроном: на підприємстві спалахнула пожежа Читати далі –>
ЄС може незабаром розпочати новий етап переговорів з Україною: чого вони стосуватимуться Читати далі –>
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