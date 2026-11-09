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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Атака РФ залишила Дніпро та Кам’янське без світла: з’явилися подробиці наслідків

Два міста Дніпропетровщини поринули в темряву після атаки РФ — без електропостачання залишилася частина Дніпра та Кам’янського.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Росіяни атакували енергетику Дніпропетровщини: Дніпро та Кам’янське знеструмлені, є пожежа

Росіяни атакували енергетику Дніпропетровщини: Дніпро та Кам’янське знеструмлені, є пожежа

Через ворожі атаки без світла залишилися частина Дніпра та Кам’янського на Дніпропетровщині.

Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа і пресслужба ДТЕК.

«Ворог пошкодив важливе енергообладнання регіону. Атака спричинила масштабні відключення в області», — зазначили в компанії.

Голова ОВА своєю чергою запевнив, шо енергетики працюють і роблять усе, щоб якнайшвидше повернути світло. Першочергово відновлюватимуть живлення критичної інфраструктури.

Крім того, у Дніпрі та Кам’янському працюють «Пункти незламності». Там можна зарядити ґаджети та скористатися інтернетом. Також там є запаси питної води.

Згодом Ганжа додав, що ворог знову завдав удару по Дніпру. Сталася пожежа на підприємстві. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Раніше військовий експерт попередив, що Росія готова до масованого удару по Україні, та назвав ймовірні цілі й дату.

Також ми писали, які міста найбільш вразливі до енергетичних атак РФ.

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