«Шахед» / © ТСН

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Кременчук на Полтавщині знову зазнав атаки російських безпілотників. Унаслідок удару пошкоджено вікна багатоквартирних будинків і комерційних приміщень. Також є постраждалі — медики надали допомогу двом людям.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

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Атака дронів на Кременчук: що відомо про пошкодження та постраждалих

За інформацією Полтавської ОВА, внаслідок удару пошкоджено скління в багатоквартирних будинках і комерційних приміщеннях.

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«Медики надали допомогу 55-річній жінці та 17-річній дівчині, які отримали травми середньої тяжкості», — уточнив Віталій Дяківнич.

Відключення світла в Кременчуці: скільки абонентів залишилися без електроенергії

Після атаки в Кременчуці також зафіксували аварійне відключення електроенергії. Тимчасово без світла залишилися близько 1100 абонентів.

За даними ОВА, фахівці «Полтаваобленерго» працюють над відновленням електропостачання.

«У Кременчуці через аварійну ситуацію сталося відключення електроенергії. Без світла тимчасово залишилися близько 1100 абонентів. Фахівці „Полтаваобленерго“ вже працюють над відновленням електропостачання», — повідомили в ОВА.

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Нагадаємо, 27 листопада російські війська також атакували підприємство у Ніжині Чернігівської області. Внаслідок удару загинули двоє людей — чоловік і жінка, ще четверо дістали поранення. За попередньою інформацією, під завалами зруйнованої будівлі підприємства можуть залишатися люди.

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