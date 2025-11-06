Атака РФ знеструмила 8 шахт на Дніпропетровщині: під землею тисячі гірників

Шахтарі / © УНІАН

Через російську атаку у Дніпропетровській області знеструмлено вісім вугільних шахт, що поставило під загрозу життя 2595 гірників, які на момент ударів перебували під землею.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Внаслідок чергової атаки з боку Росії на Дніпропетровщині без електропостачання залишилися вісім вугільних шахт. У момент удару під землею перебували 2595 шахтарів.

Рятувальники разом із персоналом оперативно організували евакуацію людей на поверхню. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

«росія продовжує енергетичний терор. Черговий удар поставив під загрозу життя тисяч гірників. росія продовжує воювати з цивільними. Тактика росіян зрозуміла — залишити українців без світла і тепла взимку», — зазначила міністерка енергетики сСвітлана Гринчук.

Нагадаємо, у ніч проти 6 листопада російські окупанти атакували Дніпропетровщину. У місті Камʼянське внаслідок удару безпілотників постраждало восьмеро людей, виникли пожежі, частково зруйновано під’їзд чотириповерхівки, пошкоджено інфраструктуру та транспортне підприємство. Також ворог цілив громадах області, пошкодивши житлові будинки та лінії електропередач.