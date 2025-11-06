ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
518
Час на прочитання
1 хв

Атака РФ знеструмила 8 шахт на Дніпропетровщині: під землею тисячі гірників

Міненерго повідомило, що після знеструмлення рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення гірників на поверхню.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Шахтарі

Шахтарі / © УНІАН

Доповнено додатковими матеріалами

Через російську атаку у Дніпропетровській області знеструмлено вісім вугільних шахт, що поставило під загрозу життя 2595 гірників, які на момент ударів перебували під землею.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Внаслідок чергової атаки з боку Росії на Дніпропетровщині без електропостачання залишилися вісім вугільних шахт. У момент удару під землею перебували 2595 шахтарів.

Рятувальники разом із персоналом оперативно організували евакуацію людей на поверхню. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

«росія продовжує енергетичний терор. Черговий удар поставив під загрозу життя тисяч гірників. росія продовжує воювати з цивільними. Тактика росіян зрозуміла — залишити українців без світла і тепла взимку», — зазначила міністерка енергетики сСвітлана Гринчук.

Нагадаємо, у ніч проти 6 листопада російські окупанти атакували Дніпропетровщину. У місті Камʼянське внаслідок удару безпілотників постраждало восьмеро людей, виникли пожежі, частково зруйновано під’їзд чотириповерхівки, пошкоджено інфраструктуру та транспортне підприємство. Також ворог цілив громадах області, пошкодивши житлові будинки та лінії електропередач.

Дата публікації
Кількість переглядів
518
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie