Частина Сум без світла через атаку РФ: що відомо
У Сумах знеструмлено частину міста, світло обіцяють повернути.
Внаслідок військової агресії Російської Федерації в місті Суми сталося часткове знеструмлення. Частина споживачів залишилася без електропостачання.
Про це повідомляє АТ «Сумиобленерго».
Наразі ремонтні бригади енергетиків уже працюють над відновленням електропостачання в уражених районах міста.
«Окрім цього, продовжують діяти графіки погодинних відключень. Енергетики працюють над відновленням електропостачання!» — зазначили в обленерго.
Нагадаємо, через дефіцит електроенергії по всій Україні 13 листопада знову запроваджуються графіки відключень світла. Зокрема, вже відомі графіки для столиці, Київської, Одеської, Дніпропетровської областей.
В Україні ситуація з електропостачанням може залишатися складною ще близько двох тижнів через поновлення російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Покращення очікується приблизно у 20-х числах листопада, однак навіть тоді графіки відключень електроенергії продовжать діяти.