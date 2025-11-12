Частина Сум без світла через атаку РФ: що відомо

Відключення світла

Внаслідок військової агресії Російської Федерації в місті Суми сталося часткове знеструмлення. Частина споживачів залишилася без електропостачання.

Про це повідомляє АТ «Сумиобленерго».

Наразі ремонтні бригади енергетиків уже працюють над відновленням електропостачання в уражених районах міста.

«Окрім цього, продовжують діяти графіки погодинних відключень. Енергетики працюють над відновленням електропостачання!» — зазначили в обленерго.

Нагадаємо, через дефіцит електроенергії по всій Україні 13 листопада знову запроваджуються графіки відключень світла. Зокрема, вже відомі графіки для столиці, Київської, Одеської, Дніпропетровської областей.

В Україні ситуація з електропостачанням може залишатися складною ще близько двох тижнів через поновлення російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Покращення очікується приблизно у 20-х числах листопада, однак навіть тоді графіки відключень електроенергії продовжать діяти.