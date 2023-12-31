Атака росіян на Херсон: загинув підліток, є поранені

Російські нелюди вчергове показали свою справжню суть.

Росіяни у переддень Нового року обстріляли Херсон. Внаслідок ракетної атаки загинув підліток, ще одна дитина - поранена.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, підліток загинув на місті.

"9-річний хлопчик - у вкрай важкому стані. У нього черепно-мозкова травма. Лікарі борються за його життя", - вказано у повідомленні.

Російські нелюди вчергове показали свою справжню суть.

"Скорішого одужання маленькому. Щирі співчуття родині загиблого", - додав Прокудін.

Крім того, через ворожий удар постраждали також дві херсонки.



"32-річна жінка госпіталізована з мінно-вибуховою травмою. У 65-річної містянки осколкове поранення спини", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків ракетами та безпілотниками. Спершу о сьомій вечора 30 грудня в місті прогриміло шість ракетних ударів, а згодом о першій ночі – по середмістю вдарили "Шахеди". Усі влучання – в цивільну інфраструктуру. Це житлові будинки, банк, кав’ярня, адмінбудівлі. Спалахнули пожежі. А поранених нарахували вже 28 людей.

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