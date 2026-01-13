Атака Росії на Київщину: що відомо про наслідки

Обстріл Київщини / © ДСНС України

У ніч проти 13 січня окупанти атакували Київську область. Внаслідок ворожих обстрілів у регіоні зафіксовано руйнування, а в кількох районах виникли пожежі як у житловій забудові, так і на території промислових об’єктів.

Про це пише ДСНС України.

Під прицілом ворога опинилися об’єкти інфраструктури та приватні володіння у різних куточках області. Зокрема, у Броварському та Фастівському районах рятувальники виїжджали на виклики щодо загорянь.

Відомо, що вогонь охопив господарчу та тимчасову будівлі. Пожежу оперативно було ліквідовано.

Обстріл Київщини / © ДСНС України

Неспокійно було і у Вишгородському районі. Там внаслідок обстрілу спалахнула пожежа безпосередньо у житловому будинку. Надзвичайники оперативно прибули на місце події та ліквідували загоряння.

Обстріл Київщини / © ДСНС України

Попри руйнування за попередніми даними найгіршого вдалося уникнути. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Обстріл Київщини / © ДСНС України

Атака на Україну: що відомо

Російські війська здійснили атаку на Київ із застосуванням балістичних ракет. Повітряна тривога в столиці триває з 04:15, мешканців закликали перебувати в укриттях.

Нагадаємо, вночі проти 13 січня армія Росії здійснила масовану повітряну атаку на Україну, застосувавши ракети різних типів і ударні безпілотники. За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, сили протиповітряної оборони знищили 247 повітряних цілей.

Російські війська випустили балістичні ракети «Іскандер-М», крилаті «Іскандер-К», а також зенітні керовані ракети С-300 з території РФ і тимчасово окупованого Криму. Крім того, Україну атакували сотні дронів типу Shahed та безпілотники інших моделей. Удари балістикою було завдано по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.