ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
433
Час на прочитання
2 хв

Атака Росії на Київщину: що відомо про наслідки

Київська область знову зазнала російської атаки.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Обстріл Київщини

Обстріл Київщини / © ДСНС України

У ніч проти 13 січня окупанти атакували Київську область. Внаслідок ворожих обстрілів у регіоні зафіксовано руйнування, а в кількох районах виникли пожежі як у житловій забудові, так і на території промислових об’єктів.

Про це пише ДСНС України.

Під прицілом ворога опинилися об’єкти інфраструктури та приватні володіння у різних куточках області. Зокрема, у Броварському та Фастівському районах рятувальники виїжджали на виклики щодо загорянь.

Відомо, що вогонь охопив господарчу та тимчасову будівлі. Пожежу оперативно було ліквідовано.

Обстріл Київщини / © ДСНС України

Обстріл Київщини / © ДСНС України

Неспокійно було і у Вишгородському районі. Там внаслідок обстрілу спалахнула пожежа безпосередньо у житловому будинку. Надзвичайники оперативно прибули на місце події та ліквідували загоряння.

Обстріл Київщини / © ДСНС України

Обстріл Київщини / © ДСНС України

Попри руйнування за попередніми даними найгіршого вдалося уникнути. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Обстріл Київщини / © ДСНС України

Обстріл Київщини / © ДСНС України

Атака на Україну: що відомо

Російські війська здійснили атаку на Київ із застосуванням балістичних ракет. Повітряна тривога в столиці триває з 04:15, мешканців закликали перебувати в укриттях.

Нагадаємо, вночі проти 13 січня армія Росії здійснила масовану повітряну атаку на Україну, застосувавши ракети різних типів і ударні безпілотники. За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, сили протиповітряної оборони знищили 247 повітряних цілей.

Російські війська випустили балістичні ракети «Іскандер-М», крилаті «Іскандер-К», а також зенітні керовані ракети С-300 з території РФ і тимчасово окупованого Криму. Крім того, Україну атакували сотні дронів типу Shahed та безпілотники інших моделей. Удари балістикою було завдано по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Дата публікації
Кількість переглядів
433
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie