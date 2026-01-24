Атака Росії на Україну 24 січня: Зеленський розповів про наслідки ударів

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

В ніч проти 24 січня, унаслідок нічної масованої атаки Росії по регіонах України загинула одна людина, десятки отримали поранення, зазнали пошкоджень об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

«Вночі Росія масовано атакувала наші регіони — випустили понад 370 ударних дронів та 21 ракету різних типів. Під ударами Київ та область, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина», — заявив Зеленський.

За його словами, у Харкові пошкоджено пологовий будинок, гуртожиток, де мешкали переселенці, медичний коледж і житлові будинки. «Станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є дитина», — зазначив президент.

Зеленський також повідомив, що у столиці та Київській області головною мішенню російських ударів була енергетика. «На жаль, життя однієї людини забрала ця атака. Мої співчуття рідним і близьким», — наголосив він.

© Володимир Зеленський

Президент підкреслив, що на місцях ударів працюють усі необхідні служби — рятувальники, медики, комунальні та енергетичні служби. Він подякував силам ППО за відбиття атаки та закликав міжнародних партнерів прискорити постачання систем протиповітряної оборони.

«Кожен такий російський удар по енергетиці доводить, що не можна зволікати з поставками ППО. Потрібно відповідати, і відповідати силою», — заявив Зеленський.

