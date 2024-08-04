Атака Росії по українській залізниці: затримується низка потягів (графік руху)

Затримка поїздів перевищує понад 10 годин.
Через нічну атаку Росії по залізниці у Полтавській області затримується низка поїздів.
Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".
Станом на обід 4 серпня "Укрзалізниця" має низку значних затримок:
- 21/22 Харків - Львів +10:34
- 103/104 Краматорськ - Львів +10:34
- 1/2 Харків - Івано-Франківськ +10:06
- 201/202 Харків - Ворохта +10:06
- 63/64 Харків - Львів +4:57
- 111/112 Ізюм - Львів +4:57
- 112/111 Львів - Ізюм +2:25.
Ці затримки вплинуть на відправку двох зворотних рейсів ввечері 4 серпня:
- 64/63 Львів - Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу;
- 112/111 Львів - Ізюм вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу.
- 2/1 Івано-Франківськ - Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 3 години пізніше свого розкладу;
- 202/201 Ворохта - Харків вирушить з кінцевої за графіком, але отримає неграфікову стоянку по ст. Івано-Франківськ тривалістю близько 3 годин.
У компанії зазначили, що ушкоджені ділянки інфраструктури залізничники вже відновили.
В разі змін планів через затримки онлайн-сервіс "Укрзалізниці" для претензійного повернення квитків зі 100% компенсацією працює ТУТ. А за зміною часу затримки можна стежити онлайн за цим ПОСИЛАННЯМ.
Нагадаємо, уночі 4 серпня під час атаки росіяни пошкодили українську залізницю.
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