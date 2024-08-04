Атака Росії по українській залізниці: затримується низка потягів (графік руху)

Через нічну атаку Росії по залізниці у Полтавській області затримується низка поїздів.

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

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Станом на обід 4 серпня "Укрзалізниця" має низку значних затримок:

21/22 Харків - Львів +10:34

103/104 Краматорськ - Львів +10:34

1/2 Харків - Івано-Франківськ +10:06

201/202 Харків - Ворохта +10:06

63/64 Харків - Львів +4:57

111/112 Ізюм - Львів +4:57

112/111 Львів - Ізюм +2:25.

Ці затримки вплинуть на відправку двох зворотних рейсів ввечері 4 серпня:

64/63 Львів - Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу;

112/111 Львів - Ізюм вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу.

2/1 Івано-Франківськ - Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 3 години пізніше свого розкладу;

202/201 Ворохта - Харків вирушить з кінцевої за графіком, але отримає неграфікову стоянку по ст. Івано-Франківськ тривалістю близько 3 годин.

У компанії зазначили, що ушкоджені ділянки інфраструктури залізничники вже відновили.

В разі змін планів через затримки онлайн-сервіс "Укрзалізниці" для претензійного повернення квитків зі 100% компенсацією працює ТУТ. А за зміною часу затримки можна стежити онлайн за цим ПОСИЛАННЯМ.

Нагадаємо, уночі 4 серпня під час атаки росіяни пошкодили українську залізницю.

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