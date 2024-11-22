Атака російських дронів на Київщину: в ОВА повідомили про наслідки

Уламками збитого БпЛА пошкоджено легкову автівку.
Ворог продовжує тероризувати Київщину та її жителів ударними дронами. Вдень 22 листопада повітряна тривога тривала понад 10 годин.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
"В області активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Дякуємо нашим оборонцям неба за надійний захист", – написав він.
За інформацією ОВА, постраждалих серед населення немає. Також не допущено влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури.
Більшість уламків збитих ворожих цілей впали поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. Але одна легкова автівка все ж була пошкоджена внаслідок падіння уламків.
Нагадаємо, у п’ятницю, 22 листопада, у Дніпровському районі Києва пролунав вибух, внаслідок якого загинув невідомий чоловік. Правоохоронці встановлюють особу загиблого.
Читайте також:
- Отключение света в Украине: 23 ноября будет действовать одна очередь
- Ужас в Сумах: "Шахеды" со шрапнелью атаковали жилые дома
- В ГСЧС предупредили об усложнении погодных условий: в каких регионах завтра будет опасно