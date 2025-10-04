- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 175
- Час на прочитання
- 1 хв
У Сумській області дрон РФ атакував човен з рибалками: стало відомо про наслідки
На Сумщині загинув пенсіонер, коли рибалив у човні.
У Сумській області, у Середино-Будській громаді, близько 11:20 російський дрон вдарив по човну з рибалками. Внаслідок атаки є загиблий і поранений.
Про це повідомила Прокуратура Сумської області у Telegram.
За даними слідства, на озері дрон РФ атакував човен із двома рибалками. В результаті 63-річний чоловік загинув, його 65-річний товариш отримав поранення.
Повідомляється, що за процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
