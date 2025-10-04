У Сумській області дрон РФ атакував човен з рибалками: стало відомо про наслідки

Рибалка / © pixabay.com

Реклама

У Сумській області, у Середино-Будській громаді, близько 11:20 російський дрон вдарив по човну з рибалками. Внаслідок атаки є загиблий і поранений.

Про це повідомила Прокуратура Сумської області у Telegram.

За даними слідства, на озері дрон РФ атакував човен із двома рибалками. В результаті 63-річний чоловік загинув, його 65-річний товариш отримав поранення.

Реклама

Повідомляється, що за процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у низці населених пунктів Сумської області тимчасово припинили або обмежили подачу газу через пошкодження газорозподільної станції в результаті російського удару.