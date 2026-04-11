Атака "Шахедами" по Україні: загинули люди, дрони влучили у будинки (фото)

РФ атакувала Суми / © Національна поліція України

У ніч проти суботи, 11 квітня, у деяких регіонах України оголошували повітряну тривогу через атаку безпілотників армії РФ. Наслідки удару фіксують у Сумах, Одесі, Полтавській та інших областях.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про нічну атаку.

Дані Повітряних сил України

У ніч проти 11 квітня противник атакував 160 ударними БпЛА.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожі БпЛА. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Ситуація на Сумщині

Учора протягом дня ворог інтенсивно атакував місто, а вночі знову здійснив масований удар по обласному центру.

В ОВА повідомили про наслідки ударів:

Пошкоджені житлові будинки. Від ночі триває ліквідація наслідків. На місцях працюють рятувальники, комунальники та волонтери.

Після нічної атаки одна людина залишається в лікарні — 47-річний чоловік. Його стан — середньої тяжкості.

Решта постраждалих отримали незначні уламкові поранення або пережили гостру стресову реакцію. Усі у стабільному стані.

Серед постраждалих — троє дітей: хлопчики 4, 10 та 15 років. Усім надали необхідну допомогу без госпіталізації.

Ще двоє людей перебувають у лікарні після вчорашніх денних атак — 17-річна дівчина та 63-річний чоловік. Їх обстежують медики.

Наслідки обстрілів

Одеса

Уночі, 11 квітня, російські війська запустили по Одесі ударні безпілотники, внаслідок чого щонайменше двоє людей загинули і ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Він розповів, що росіяни атакували десятки приватних та багатоквартирних будинків, гуртожиток, дитячий садок, заклади харчування, а також інфраструктурні об’єкти.

Зокрема, у будинках повилітали вікна, пошкоджень зазнали дахи і фасади. На місцях влучань працюють комунальники, які ліквідовують наслідки ворожої атаки, зокрема розчищають території від уламків і решток російських дронів.

Полтавщина

На Полтавщині у Лубенському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено приміщення магазину та кавʼярні. Загинула людина. Ще одна людина отримала травми. Повітряну тривогу в Лубенському районі оголосили о 23:21. Відбій був о 0:01.

Неспокійно було і в прифронтових областях.

Херсонщина

Російські війська упродовж доби авіацією, артилерією та дронами атакували 25 населених пунктів Херсонської області, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Як йдеться у його дописі, росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкодили чотири багатоповерхівки, три приватні будинки, фермерське господарство, АЗС та автомобілі. Внаслідок збройної агресії РФ поранення різного ступеня тяжкості отримали четверо людей.

Запоріжжя

Протягом доби російські військові завдали 756 ударів по території 45 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів три людини дістали поранень.

Про це сьогодні, 11 квітня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російські військові атакували FPV-дроном цивільну автівку в Лисогірці, внаслідок чого поранення дістав 58-річний чоловік.

Окрім цього, окупанти завдали удару по Запорізькому району, внаслідок чого поранені дві людини, серед них — 55-річний чоловік.

Нагадаємо, 10 квітня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру в Одеській області. Тисячі людей залишилися без світла.

Зазначимо, Харків переживає чи не найважчий період від початку повномасштабного вторгнення. Від початку місяця ворог не припиняє атаки на місто ні на день: лише 2 та 3 квітня удари тривали безперервно протягом двох діб. Росія діє жорстоко та підступно, застосовуючи комбіновану тактику — по місту летить балістика та дрони різних типів.