Атака "Шахедом" на Кривий Ріг: пошкоджено багатоповерхівки

Російські війська атакували ударним дроном типу Shahed об’єкт інфраструктури у Кривому Розі.

Російські окупанти здійснили атаку ударним безпілотником типу Shahed по об’єкту інфраструктури у Кривому Розі.

Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено багатоповерхові житлові будинки. На місці події триває аварійно-рятувальна операція.

Екстрені служби проводять поквартирні обходи, щоб перевірити стан мешканців і зафіксувати масштаби руйнувань.

Станом на цей момент інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, що раніше відбулася атака дронів на Миколаїв: пошкоджено будинки, авто та трамвайні колії.

У Миколаєві внаслідок атаки російського дрона-камікадзе типу Shahed зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури, однак обійшлося без постраждалих.

