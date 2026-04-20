- Дата публікації
-
- Категорія
Укрaїнa
- Кількість переглядів
514
- Час на прочитання
1 хв
Атака "Шахедом" на Кривий Ріг: пошкоджено багатоповерхівки
Російські окупанти здійснили атаку ударним безпілотником типу Shahed по об’єкту інфраструктури у Кривому Розі.
Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Внаслідок ворожого удару пошкоджено багатоповерхові житлові будинки. На місці події триває аварійно-рятувальна операція.
Екстрені служби проводять поквартирні обходи, щоб перевірити стан мешканців і зафіксувати масштаби руйнувань.
Станом на цей момент інформації про постраждалих немає.
У Миколаєві внаслідок атаки російського дрона-камікадзе типу Shahed зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури, однак обійшлося без постраждалих.