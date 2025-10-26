- Дата публікації
Атака стихії 27-28 жовтня: синоптики попереджають про небезпеку — яким регіонам готуватися
Жовтий рівень небезпеки оголошено для 9 областей — очікуються потужний вітер та зливи.
Синоптики попереджають мешканців південно-східних областей, а також Полтавщини і Сумщини про небезпечні метеорологічні явища — сильні пориви вітру і дощ 27 і 28 жовтня.
Про це передає Український гідрометцентр.
«Вдень 27 жовтня та вночі 28 жовтня у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях значні дощі, пориви південно-східного вітру 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», — попереджає Укргідрометцентр.
За словами синоптиків, огодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту.
Раніше ми писали, якою буде погода в Україні на наступному тижні.