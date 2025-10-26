Прогноз погоди на 27-28 жовтня / © Associated Press

Реклама

Синоптики попереджають мешканців південно-східних областей, а також Полтавщини і Сумщини про небезпечні метеорологічні явища — сильні пориви вітру і дощ 27 і 28 жовтня.

Про це передає Український гідрометцентр.

«Вдень 27 жовтня та вночі 28 жовтня у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях значні дощі, пориви південно-східного вітру 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», — попереджає Укргідрометцентр.

Реклама

За словами синоптиків, огодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту.

© Укргідрометцентр

Раніше ми писали, якою буде погода в Україні на наступному тижні.