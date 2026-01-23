Атака тривала майже добу: що відбувається у Кривому Розі після удару

Наслідки атаки / © Associated Press

Комбінована атака на Кривий Ріг тривала майже добу — до пізньої ночі. Росіяни запустили по місту понад 70 безпілотників і балістичну ракету «Іскандер-М» — серйозно пошкодили обʼєкти інфраструктури.

Про це повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«До пізньої ночі ворог продовжував атакувати наше місто ударними БпЛА, загалом комбінована атака тривала майже добу та була спрямована на цивільну інфраструктуру та об’єкти. За добу Кривий Ріг атакувало понад 70 БпЛА та балістична ракета „Іскандер-М“. Головне — без втрат. Значно пошкоджено об’єкти інфраструктури. Виникло кілька пожеж, їх було оперативно ліквідовано», — зазначив Вілкул.

За його даними, у лікарнях міста перебувають семеро поранених людей. Зокрема, четверо дорослих перебувають у стані середньої тяжкості, троє дітей — у задовільному стані.

«Внаслідок ворожих атак та пошкоджень об’єктів інфраструктури без електрики перебуває понад 3100 абонентів. Ведуться роботи з відновлення. Система водоканалу працює частково на генераторах, водопостачання здійснюється, але подекуди можливе зниження тиску. Котельні вдалося вночі перезапустити, працюють», — додав Вілкул.

Він також повідомив, що у шахтах через обстріли опинилися заблокованими 90 шахтарів. На ранок, 23 січня всіх вже підняли на поверхню. Рятувальна операція тривала понад 10 годин.

22 січня у Дніпропетровській ОВА повідомляли, що внаслідок російського масованого удару по Кривому Рогу постраждали 12 людей, серед них — дворічний хлопчик та троє старших дітей. Повідомлялося про пошкодження двоповерхового житлового будика, адміністративних будівель, об’єктів інфраструктури та закладу культури.

За даними Повітряних сил, у ніч проти 23 січня росіяни запустили по Україні 101 ударний дрон. Українська ППО збила 76. Ще 19 БпЛА влучили у 12 місцях. Найбільше постраждала Дніпропетровщина.