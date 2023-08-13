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Атака "українського безпілотника" на Бєлгородщину та вибухи в Олешках: головні новини ночі 13 серпня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1188
Час на прочитання
1 хв
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Атака "українського безпілотника" на Бєлгородщину та вибухи в Олешках: головні новини ночі 13 серпня 2023 року

Вночі на окупованих територіях було гучно / Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 13 серпня 2023 року:

  • Йдемо вперед: стало відомо про відбиті у ворога території на Таврійському напрямку Читати далі –>
  • Українські безпілотники атакували логістичну базу російських військ в Криму - ЗМІ Читати далі –>
  • Моніторингові канали: у тимчасово окупованих Олешках - влучання по скупченню ворога Читати далі –>
  • Ворог накрив прикордоння Сумщини обстрілами з міномета: 49 вибухів Читати далі –>
  • Міноборони РФ знову ввижається атака "українського безпілотник" Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1188
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