Атака "українського безпілотника" на Бєлгородщину та вибухи в Олешках: головні новини ночі 13 серпня 2023 року

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Головні новини ночі 13 серпня 2023 року:
- Йдемо вперед: стало відомо про відбиті у ворога території на Таврійському напрямку Читати далі –>
- Українські безпілотники атакували логістичну базу російських військ в Криму - ЗМІ Читати далі –>
- Моніторингові канали: у тимчасово окупованих Олешках - влучання по скупченню ворога Читати далі –>
- Ворог накрив прикордоння Сумщини обстрілами з міномета: 49 вибухів Читати далі –>
- Міноборони РФ знову ввижається атака "українського безпілотник" Читати далі –>
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