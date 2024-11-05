Атака ворога на Харків та кружляння безпілотників окупантів: головні ночі 5 листопада 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- На Курахівському напрямку втрачено Іллінку та Новодмитрівку - військовий оглядач Читати далі –>
- Стали відомі наслідки ударів КАБів по Харкову Читати далі –>
- Ворог випустив низку безпілотників по Україні Читати далі –>
- Ворог окупував Степанівку - Deep State Читати далі –>
- Уночі над Україною кружляли безпілотники: де пролунали вибухи Читати далі –>
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