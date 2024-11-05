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Атака ворога на Харків та кружляння безпілотників окупантів: головні ночі 5 листопада 2024 року

Атака ворога на Харків та кружляння безпілотників окупантів: головні ночі 5 листопада 2024 року

Вночі в Україні було гучно

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