Атака ворожих безпілотників на Харківщині та нюанси роботи електроенергетики: головні новини ночі 26 липня 2023 року

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Головні новини ночі 26 липня 2023 року:
- Коли чекати масованих обстрілів ворогом української енергосистеми: відповідь експерта Читати далі –>
- Масштабна ДТП у Харкові за участю тролейбуса: водій переконує, що відмовили гальма (фото) Читати далі –>
- На Харківщині ворог атакував громаду "шахідами": є влучання по промисловим обʼєктам Читати далі –>
- Стало відомо, з якого металу виготовлять тризуб для "Батьківщини-матері" Читати далі –>
- На Закарпатті уночі завершили встановлення важкого механізованого мосту Читати далі –>
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