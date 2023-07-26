Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Атака ворожих безпілотників на Харківщині та нюанси роботи електроенергетики: головні новини ночі 26 липня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
4153
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Атака ворожих безпілотників на Харківщині та нюанси роботи електроенергетики: головні новини ночі 26 липня 2023 року

Іранські дрони продовжують атакувати Україну / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 26 липня 2023 року:

  • Коли чекати масованих обстрілів ворогом української енергосистеми: відповідь експерта Читати далі –> 
  • Масштабна ДТП у Харкові за участю тролейбуса: водій переконує, що відмовили гальма (фото) Читати далі –> 
  • На Харківщині ворог атакував громаду "шахідами": є влучання по промисловим обʼєктам Читати далі –> 
  • Стало відомо, з якого металу виготовлять тризуб для "Батьківщини-матері" Читати далі –> 
  • На Закарпатті уночі завершили встановлення важкого механізованого мосту Читати далі –> 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4153
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація