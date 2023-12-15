Атаки "Кинджалами": у Повітряних силах припустили, скільки високоточних ракет готова застосувати РФ

Атаки ракетами типу "Іскандер-М", С-400 та "Кинджал" по Україні не є чимось новим. Наші бійці вже навчилася з цим боротися, усе добре збивається.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Скільки ракет готова застосувати Росія

За словами Ігната, наразі важко сказати, скільки противник готовий їх витратити. "Кинджали" не часто застосовуються.

"Ми бачили пік у травні-червні, коли вони атакували - "Кинджали", балістика і крилаті ракети тоді одночасно летіли. Носіїв для "Кинджалів" у них достатньо, а от самих ракет не так багато", – зауважив речник ПС.

Скільки ракет може бути у ворога

Відповідно до наших офіційних даних, які подає Головне управління розвідки, у ворога є 900 високоточних далекобійних ракет - кілька сотень кожного типу. На жаль, противник продовжує їх виготовляти, але їх не так багато, як минулого року.

"Тому застосування зараз балістичних ракет "Іскандер-М" чи С-400, а також "Кинджалів" не є чимось новим для України. Усе це вже "пережували" неодноразово. Тому маємо сьогодні такий результат, добре все збивається", – підсумував Ігнат.

Раніше йшлося про те, що російські МіГ-31К з гіперзвуковими ракетами "Кинджал" є інструментами стратегічної невизначеності. На жаль, українцям доведеться мати справу з тим, що росіяни будуть постійно проводити такі масовані атаки.

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