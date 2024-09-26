Атаки "Кинджалів" на Хмельниччину: в ОВА розповіли про наслідки

У четвер, 26 вересня, російські військові завдали ракетних ударів по Хмельницькій області. Повітряні сили попереджали про пуски "Кинджалів".

Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Відбулися ракетні атаки по об'єктах інфраструктури області. На щастя, постраждалих і руйнувань немає", - наголосив чиновник.

Також Тюрін розповів про наслідки вранішньої атаки безпілотників. З його слів, сили ППО знищили два "Шахеди".

"Звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило. Але внаслідок атаки РФ було пошкоджено господарську будівлю на території приватного домоволодіння області", - повідомив чиновник.

Як повідомлялося, 26 вересня близько 10:00 РФ вдарила "Кинджалами" по Україні. Моніторингові канали інформували, що у повітрі перебуває три носії "Кинджалів" - МіГ-31К. Два з них зробили пуски.

Ще до оголошення тривоги у Старокостянтинові на Хмельниччині сталися сильні вибухи. У місті пролунало щонайменше два вибухи.

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