Зеленський зробив різку заяву про те, що буде зі світлом в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що було більше, ніж 220 цілеспрямованих російських атак проти об'єктів генерації електроенергії. Він також повідомив, що Росія окупувала близько 18 гігават енергетичної потужності України.

Про це він сказав 19 листопада під час виступу у Верховній Раді.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росія окупувала близько 18 гігават енергопотужності в Україні. Оце по-їхньому війна. Війна проти людей, проти світла. Але наші люди роблять все, щоб не допустити темряви в Україні: для всіх нас, для сімей, для дітей", - сказав він.

Володимир Зеленський також подякував енергетикам за їхню роботу.

"Щодо захисту, пророблено колосальну роботу. Деталі цього ми розкривати не будемо", - сказав він.

Президент зазначив, що є завдання адаптуватись до енергетичного терору.

"Відповідальність до виконання цього завдання персональна", - наголосив Зеленський.

Президент також додав, що до кінця року будуть підготовлені паспорти "енергетичної стійкості" українських регіонів.

"Це вперше в Україні для всіх областей буде напрацьована основа для кожної з областей витримати усі виклики в енергетиці. У наступному році ми будемо імлементувати паспорти з точки зору генерації", - сказав він.

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада російські окупанти здійснили черговий масований комбінований удар по енергообʼєктах України. За ніч і ранок РФ випустила 120 ракет і 90 дронів. Сили ППО знищили 144 повітряні цілі — 102 ракети та 42 дрони. Через російську атаку Одеса та область залишились без світла.

Читайте також: