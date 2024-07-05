Атаки на Оскольський металургійний комбінат в РФ: в розвідці розповіли про наслідки

Вночі проти 1 липня безпілотники ГУР атакували Оскільський електрометалургійний комбінат в Бєлгородській області. Внаслідок атаки підприємство було виведено з ладу.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Йдеться про одне з ключових для російського військово-промислового комплексу підприємств, основними замовниками якого є військові виробництва - виробники автотехніки, бронетехніки і всі, хто використовує метал", - заявив він.

Оскольський електрометалургійний комбінат є єдиним у Росії підприємством повного циклу. Воно зупинене, наголосив представник розвідки.

"На найближчі місяці відновлення роботи в повному обсязі буде там проблематичним. Це означає ускладнення і зрив виконання оборонних замовлень, відповідно, ланцюжків постачання", - каже Юсов.

Як повідомлялося, вночі проти 30 червня безпілотники влаштували масовану атаку на Новолипецький металургійний комбінат. Сім українських безпілотників разом із уламками вдарилися по заводу та пошкодили установку відділення кисню та спричинили пожежу в гаражі.

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