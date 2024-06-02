Атаки окупантів на енергосистему в Україні: скільки піде часу на відновлення

Складною ситуація в енергосистемі буде залишатися ще щонайменше два з половиною роки.

Під час останніх ударів з боку російських окупантів українська енергосистема зазнала багато серйозних пошкоджень. Через що швидко відновити генерацію буде складно.

Про це в інтерв’ю NV повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

“Досить багато було пошкоджень і вчора, і позавчора. І, на жаль, є додаткові пошкодження в енергосистемі, які тактично дуже ускладнили ситуацію. Певні критичні речі будуть усунуті доволі швидко, себто протягом щонайбільше двох-трьох днів ми з режиму аварійних відключень маємо вийти. Але загалом ситуація з генерацією від цього не покращиться. Генерація, на жаль, значно постраждала, і відновити її швидко неможливо”, - наголосив Олександр Харченко.

Він також додав, що складною ситуація в енергосистемі буде залишатися ще щонайменше два з половиною роки.

Нагадаємо, що окупанти під час атаки пошкодили дві теплоелектростанції ДТЕК.

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