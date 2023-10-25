Атаки РФ по енергооб'єктах: Зеленський зробив важливу заяву

Зеленський наголосив, що цьогоріч Україна готова відповідати терористам за ракетні атаки.
Україна готується, що найближчим часом Росія почне атакувати енергетичні об'єкти.
Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час селекторної наради у середу, 25 жовтня.
"Готуємося до ударів терористів по енергетичній інфраструктурі. Цьогоріч не лише захищатимемося, а й відповідатимемо. Ворог це добре знає. Спочатку прибрали з Криму флот, тепер переміщують і свою авіацію далі від наших кордонів", - зазначив він.
Окрім того, під час засідання він отримав звіти про надходження техніки, боєприпасів, нові контракти й нові постачання та заслухав інформацію щодо фронту. За його словами, найважчі бої зараз йдуть за Авдіївку та Куп'янськ.
"Куп'янськ, Авдіївка – важкі, в’язкі бої, але наші воїни тримають позиції. Ворог намагається нищити без розбору все, до чого може дотягнутися. Берислав, Борова. Усуваємо наслідки обстрілів, допомагаємо людям", - йдеться у його дописі.
Раніше повідомляли, що удари по енергосистемі стали більш цинічними.
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