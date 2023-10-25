Атаки РФ по енергооб'єктах: Зеленський зробив важливу заяву

Україна готується, що найближчим часом Росія почне атакувати енергетичні об'єкти.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час селекторної наради у середу, 25 жовтня.

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"Готуємося до ударів терористів по енергетичній інфраструктурі. Цьогоріч не лише захищатимемося, а й відповідатимемо. Ворог це добре знає. Спочатку прибрали з Криму флот, тепер переміщують і свою авіацію далі від наших кордонів", - зазначив він.

Окрім того, під час засідання він отримав звіти про надходження техніки, боєприпасів, нові контракти й нові постачання та заслухав інформацію щодо фронту. За його словами, найважчі бої зараз йдуть за Авдіївку та Куп'янськ.

"Куп'янськ, Авдіївка – важкі, в’язкі бої, але наші воїни тримають позиції. Ворог намагається нищити без розбору все, до чого може дотягнутися. Берислав, Борова. Усуваємо наслідки обстрілів, допомагаємо людям", - йдеться у його дописі.

Раніше повідомляли, що удари по енергосистемі стали більш цинічними.

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