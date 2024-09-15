Атаки РФ по Україні: Зеленський вразив кількістю випущених авіаційних бомб та БПЛА

Зеленський наголосив що Україна потребує від партнерів ППО та далекобійних ракет.

За цей тиждень, 9-15 вересня, Росія випустила по Україні понад 800 авіаційних бомб та майже 300 ударних безпілотників.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"За цей тиждень росіяни застосували проти України близько 30 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб та майже 300 ударних безпілотників. Україні потрібна сильна підтримка партнерів у нашому захисті життя від російського терору: ППО, далекобійність, підтримка наших воїнів. Все те, що допоможе змусити Росію завершити цю війну", - написав глава держави.

Зеленський подякував "всім у світі, хто нам допомагає й підтримує".

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