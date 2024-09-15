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Атаки РФ по Україні: Зеленський вразив кількістю випущених авіаційних бомб та БПЛА

Атаки РФ по Україні: Зеленський вразив кількістю випущених авіаційних бомб та БПЛА

Наслідки ракетного удару по Павлограду / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Зеленський наголосив що Україна потребує від партнерів ППО та далекобійних ракет.

За цей тиждень, 9-15 вересня, Росія випустила по Україні понад 800 авіаційних бомб та майже 300 ударних безпілотників.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

"За цей тиждень росіяни застосували проти України близько 30 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб та майже 300 ударних безпілотників. Україні потрібна сильна підтримка партнерів у нашому захисті життя від російського терору: ППО, далекобійність, підтримка наших воїнів. Все те, що допоможе змусити Росію завершити цю війну", - написав глава держави. 

Зеленський подякував "всім у світі, хто нам допомагає й підтримує".

Тиснемо! Це має відчуватись на фроні - Зеленський

Тиснемо! Це має відчуватись на фроні - Зеленський

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