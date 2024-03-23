Атаки "Шахедами": Коваленко прокоментував застосування дронів росіянами у березні

Від початку березня армія РФ застосувала по Україні 428 дронів-камікадзе Shahed-131/136. Знищено – 357 одиниць. Таким чином, березень 2024 року вже став третім за інтенсивністю місяцем застосування окупантами дронів-камікадзе після грудня – 625 та вересня – 504, минулого року.

Про це пише військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Як додає оглядач:

середній показник застосування окупантами барожуючих боєприпасів "Ланцет" з початку березня не перевищує 10 ББ на добу;

застосування FPV-дронів зберігає з початку місяця середній показник 150-200 на добу, виняток становлять кілька пікових днів, коли добовий наліт становив понад 250 дронів.

"Таким чином, березень може стати, як мінімум, другим за весь час повномасштабної війни рекордним місяцем за кількістю дронов-камікадзе Shahed-131/136, які застосовують російські окупанти. За застосуванням ББ "Ланцет" та FPV-дронів критичного зростання показників не спостерігається", - резюмував Коваленко.

Раніше Коваленко сказав, чи зможе російський ВПК компенсувати дефіцит техніки.

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