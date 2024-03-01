Атаки “Шахедів” по Україні: скільки дронів Росія випустила у лютому і про що це свідчить

За лютий російські окупанти запустили Україною 356 Shahed-131/136. Найчисленніший пуск був зафіксований 11 лютого – 45 дронів-камікадзе.

Про це написав військово політичний оглядач Олександр Коваленко.

Він акцентує, що загальна кількість пусків за місяць не сильно відрізняється від січневого показника, а також жовтня-листопада 2023 року. Це в межах 300-400 пусків на місяць. Винятком став рекордний грудень 2023 – 625 пусків.

“ З цього можна зробити два обережні висновки. Або виробництво Shahed-131/136 стагнує або йде процес поступального накопичення”, — вважає Коваленко.

Нагадаємо, РФ уночі 1 березня вдарила ракетами С-300 і дронами.

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