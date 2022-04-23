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Атаки російських військових та знищення складу з паливом: яка ситуація на сході України

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Атаки російських військових та знищення складу з паливом: яка ситуація на сході України

gettyimages.com

Тривають бої.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» українські захисники продовжують стримувати агресора. 

Про це інформує оперативно-тактичне угруповання «Схід» у Facebook. 

Зокрема, 22 квітня російські фашистські війська здійснили 3 атаки. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. В результаті чого було знищено склад з паливом та боєприпасами. Тривають бої.

Втрати ворога склали:

  • особового складу – до 130$
  • танків – 3;
  • БМП – 3;
  • БТР – 4;
  • ББМ – 1;
  • АТ – 13;
  • БПЛА – 2. 

Смерть ворогам! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні. 

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