Атаки російських військових та знищення складу з паливом: яка ситуація на сході України

Тривають бої.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» українські захисники продовжують стримувати агресора.
Про це інформує оперативно-тактичне угруповання «Схід» у Facebook.
Зокрема, 22 квітня російські фашистські війська здійснили 3 атаки. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. В результаті чого було знищено склад з паливом та боєприпасами. Тривають бої.
Втрати ворога склали:
- особового складу – до 130$
- танків – 3;
- БМП – 3;
- БТР – 4;
- ББМ – 1;
- АТ – 13;
- БПЛА – 2.
Смерть ворогам! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
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