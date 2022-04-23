Атаки російських військових та знищення складу з паливом: яка ситуація на сході України

Атаки російських військових та знищення складу з паливом: яка ситуація на сході України

Тривають бої.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» українські захисники продовжують стримувати агресора.

Про це інформує оперативно-тактичне угруповання «Схід» у Facebook.

Зокрема, 22 квітня російські фашистські війська здійснили 3 атаки. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. В результаті чого було знищено склад з паливом та боєприпасами. Тривають бої.

Втрати ворога склали:

особового складу – до 130$

танків – 3;

БМП – 3;

БТР – 4;

ББМ – 1;

АТ – 13;

БПЛА – 2.

Смерть ворогам! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

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