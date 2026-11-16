Кримський міст / © Associated Press

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Російська окупаційна влада заявила про удар по Кримському мосту 16 листопада, через який довелося обмежити рух транспорту. У Керчі розгортають оперативний штаб.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов.

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«Ворог завдав удару по Кримському мосту. У зв’язку з цим рух транспорту буде обмежено орієнтовно до середини дня», — написав гауляйтер.

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За його словами, для ліквідації наслідків події залучили всі необхідні служби. У Керчі також розгорнуть оперативний штаб.

По інформацію щодо поромного сполучення між Кримом та портом «Кавказ» Аксьонов сказав звертатися до «Міністерства транспорту» окупованого півострова.

Він додав, що тримає ситуацію на особистому контролі.

«Кримський міст загалом встояв. Пошкодження оцінюють спеціалісти», — пишуть місцеві провладні телеграм-канали.

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Своєю чергою український телеграм-канал «Крымский ветер» із посиланням на підписників повідомив, що 05:38 було атаковано одну з арок судноплавного прольоту мосту. Наразі фахівці обстежують її стан.

Проросійські пабліки пишуть, що бойова частина одного з дронів впала на праву арку з боку Криму. Від удару арку візуально повело приблизно на 15 градусів.

Після атаки по обидва боки Кримського мосту в чергах застрягли близько 2000 машин.

Кримський міст після атаки 16 листопада / © російські телеграм-канали

Своєю чергою Міноборони Росії повідомило про найбільшу нічну атаку на регіони країни-агресорки від початку війни. Як стверджується, у ніч проти 16 листопада над 15 регіонами РФ, окупованим Кримом, Азовським та Чорним морями було начебто збито 1336 безпілотників.

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Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що російські військові терміново посилюють захист Кримського мосту, вибудовуючи навколо нього багаторівневу оборону проти українських морських дронів. Акваторію патрулюють кораблі ФСБ, а командування Чорноморського флоту РФ посилило тренування з відбиття морських атак за участюППО, РЕБ, безпілотників і патрульних катерів.

До слова, капітан 1 рангу у відставці Степан Яким’як оцінював, що Сили оборони України вже мають усі необхідні спроможності, щоб остаточно вивести Кримський міст із ладу, але, ймовірно, відкладають удар, аби дати охочим можливість виїхати з окупованого півострова.

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