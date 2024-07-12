Били ракетами Х-101 і "Шахедами": Повітряні сили назвали головну ціль атаки РФ

Вночі на Хмельниччині кілька разів оголошували повітряну тривогу.
Російські війська ввечері 11 липня та вночі 12 липня атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування типу Х-101 та безпілотниками Shahed. Головною ціллю Росії було місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
На Хмельниччині о 20:41 було оголошено тривогу, пов'язану з ракетною небезпекою. ПС попереджали про крилаті ракети в напрямку міста. В регіоні пролунало кілька потужних вибухів. Сирени лунали до 21:54.
Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомляв, що ввечері під час відбиття повітряної атаки сили ППО збили три ворожі цілі противника.
Згодом тривога в області лунала від 22:50 до 23:16 і була пов'язана зі зльотом МіГ. А від 02:12 до 03:53 тривогу оголошували через загрозу БпЛА. На Хмельниччині лунали вибухи. Місцева влада повідомила про збиття одного БпЛА.
Як повідомлялося, у Хмельницькій області ввечері та вночі лунали потужні вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу ракет і безпілотників.
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