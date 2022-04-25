Атакували весь день: окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ під Ізюмом на Харківщині

Атакували весь день: окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ під Ізюмом на Харківщині

Бійці 95-ї бригади стримали штурм російських окупантів і успішно відбили атаку.

На Ізюмському напрямку окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ.

Про це повідомив волонтер Роман Донік.

За інформацією волонтера, російські окупанти здійснили атаку на позиції ЗСУ за допомогою танків.

"Атакували весь день по ххх та ххх. По ххх дуже багато артобстрілів. За день дві атаки ворога - протиник зупинений. 2 авіа та 3 ракетних удари. По Харкову та 92 ОМБр - 38 артилерійських обстрілів. 95 бригада - зіткнення протягом дня були, позицій не здали.

Втрати противника:

Танки -6;

БМП- 2;

УР-77 - 1", - розповів Донік.

Серед особового складу окупантів є втрати - близько 50 осіб, зокрема з санітарами.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що станом на 25 квітня окупанти йдуть у наступ та обстрілюють позиції ЗСУ.

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