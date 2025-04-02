Атаки на Харків подвоїлися: Терехов розповів про найважчий місяць

Руйнування у Харкові після атаки у ніч проти 2 квітня / © ДСНС України

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Через російські атаки по Харкову березень поки що виявився найважчим місяцем від початку року. Удари подвоїлися, а разом із ними — масштаби наслідків.

Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Мережі.

«Березень поки що найважчий місяць з початку року для Харкова з огляду на масштаби руйнувань. Ворожі атаки подвоїлися, і разом із ними — масштаби наслідків. Жоден обстріл не минув безслідно», — йдеться у заяві міського голови.

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Найбільшої кількості ударів Харків зазнав у кінці березня. Загалом ворожі обстріли пошкодили 219 житлових будинків, було вибито майже 4300 вікон.

Терехов описав, як місцева влада бореться з наслідками атак.

«Попри це, ми тримаємо темп: контури будівель уже закриті на 98%, щоб люди могли залишатися у своїх домівках. Комунальні послуги подаються безперебійно. Щодо житлового фонду: постраждали також 81 покрівля, втім половину з них нам вже вдалося відновити», — йдеться у повідомленні.

Мер також заявив про цілотижневу роботу комунальників та волонтерів. Відбувається також відновлення пошкоджених адміністративних будівель, шкіл, лікарень, доріг, інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч проти 2 квітня росіяни вкотре атакували Харків, випустивши по місту щонайменше 14 безпілотників «Шахед». Після цього президент України Володимир Зеленський закликав посилити тиск на Москву.