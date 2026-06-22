Крим у вогні: окупанти в ізоляції та паніці, логістика РФ валиться, почалася втеча (фото, відео)

Атака на Керч / © Supernova+

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Окупований Крим продовжує переживати серію потужних атак на російські військові об’єкти та інфраструктуру, що спричинило проблеми з ворожою логістикою, паливну кризу, перебої зі світлом та паніку серед загарбників. Окупаційна «влада» запроваджує обмеження, а російські військові починають евакуацію своїх сімей.

ТСН.ua зібрав усе про атаки на Крим за останні дні та наслідки ударів.

Удари по Криму 20-21 червня

У ніч проти 20 червня у Криму пролунала серія вибухів, після чого спалахнула масштабна пожежа на Таврійській ТЕС у районі Сімферополя. Удари завдавалися з інтервалом у 10 — 15 хв. Ймовірно, було уражено резервуар із паливом. Внаслідок атаки без електропостачання залишилися Алушта, Перевальне та низка сіл Сімферопольського району.

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Вже наступної ночі, проти 21 червня, у Криму зафіксували масштабну атаку безпілотників. Перші сильні вибухи пролунали в Бахчисараї, після чого серія вибухів прокотилася також у Керчі, Нижньогірському районі, селищах Октябрське й Красногвардійське, а також у Красноперекопському районі.

Очевидці повідомляли про два пуски ракет російської ППО поблизу Зуї Білогірського району та ще два запуски в районі Таврійської теплоелектростанції.

Атака на Керч — «прильоти» по обидва боки «Кримського мосту»

Однією з цілей атаки на півострів 21 червня став порт у Керчі, який російські війська активно використовують для своєї логістики та забезпечення південного напрямку фронту. Після удару на території об’єкта зафіксували пошкодження, що вказують на успішне ураження інфраструктури.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив атаку на Керч. За його словами, українські сили завдали ударів по військовій логістиці, об’єктах нафтової галузі та системах протиповітряної оборони окупантів.

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«Все це справедливі відповіді на жорстокі російські удари проти наших людей. Я дякую воїнам СБУ, СБС, ГУР та ССО за успішну роботу на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту» — написав глава держави.

Зеленський уточнив, що ураження були завдані по обидва боки «Кримського мосту» — по морській логістиці, яка використовується для транспортування нафти до Краснодарського регіону, а також по нафтобазі у Керчі. Крім того, вдалося уразити військову логістику, чотири радіолокаційні станції комплексів С-400 та два комплекси «Панцир».

Після атаки на Керч також стало відомо, що загорілися три автомобільні пороми. Так, було атаковано пором «Панагія» на Керченській переправі в Темрюкському районі Краснодарського краю РФ, а також нафтовий термінал у селищі Чушка.

Пожежа на одному з поромів / © скриншот з відео

Відключення світла в Криму

Не стихли потужні вибухи у Криму і вранці 21 червня: у Джанкої в районі військового містечка, у Сімферополі (в районі Мар’їно), над селищем Штурмове поблизу Севастополя.

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Після вибухів на території півострова почалися серйозні перебої з електропостачанням. Без світла залишилися жителі Північно-Західного, Центрального та Південнобережного енергорайонів. Причиною стали пошкодження електромереж, які спричинили перевантаження та аварійні відключення.

У зв’язку з цим окупаційна адміністрація запровадила графіки відключення електроенергії. Проблеми зі світлом були зафіксовані у Севастополі, Великій Ялті, Красноперекопську, Алушті, Армянську, Джанкої.

У Криму припинили продаж пального

Також окупаційна «влада» заявила про повне припинення продажу пального на автозаправках. Відтепер його можуть отримувати лише державні служби. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов причини паливної кризи на півострові жителям не пояснив, лише закликав зберігати спокій.

Проблеми з водою в Криму

Згодом стало відомо, що на тлі масованої атаки в Криму виникли й серйозні проблеми з водопостачанням. Фейкове відомство «Вода Крима» повідомило, що через аварії в мережах було втрачено електроживлення.

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«Відбулося відключення споживачів Північно-західного, Центрального та Південнобережного районів Криму. У зв’язку з цим більшість насосних станцій, що перебувають на обслуговуванні нашого підприємства, знеструмлені», — поскаржилися там.

Окупаційна влада закликала поставитися до цього «із розумінням до ситуації» та обіцяла відновити комунальні послуги.

Люди тікають з Криму — з виїздом виникли труднощі

21 червня залишити Крим намагалися понад 710 автомобілів, які вишикувалися у довжелезну чергу. Люди скаржилися на складнощі з виїздом з півострова, їм доводилося чекати по кілька годин.

Український удар по порому у Краснодарському краї Росії призвів до тимчасового закриття поромної переправи між РФ та Кримом, яка використовувалася для доставки продуктів першої необхідності, пального та військових вантажів на півострів. Також між РФ та півостровом через переправу курсував залізничний пором із цистернами палива, який вже зазнав атаки.

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Влада Краснодарського краю оголосила про тимчасову заборону перевезень через Керченську переправу та порадила водіям альтернативний сухопутний маршрут — трасу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Маріуполь, Мелітополь та Сімферополь.

Затор у напрямку Кримського мосту / © Supernova+

Російські військові вивозять свої родини з Криму

Журналістка ТСН Юлія Кирієнко поділилася інформацією про ситуацію в Криму, посилаючись на дані місцевої мешканки. За її словами, російські військові вже почали евакуацію своїх сімей.

«Ситуація така, що російські військові вже евакуюють свої сімʼї. Принаймні про це говорять тамтешні жителі. Представники півострова, які почали співпрацювати з рос. владою ще у 2014-му, уже приглядаються до квартир в Краснодарському краї. Що головне, якщо (ні не якшо, а КОЛИ) Сили Оборони зайдуть в Крим, вони дуже здивуються СКІЛЬКИ людей там вітатиме повернення України!» — написала журналістка.

«Комендантська година» у Криму

Окупаційна адміністрація Криму запровадила фактичну «комендантську годину». А ще 22 та 23 червня на півострові обмежено продаж пального з метою його економії. Заправляти дозволили тільки «транспорт спеціальних служб, які забезпечують життєдіяльність міста», тобто техніку колаборантів та російських окупантів.

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Окупаційна влада запровадила ще низку обмежень:

громадський транспорт працюватиме за скороченим графіком — від 05:30 до 21:00;

поромне сполучення буде зупинене («тільки пасажирські катери»);

торговельні центри, супермаркети та гіпермаркети функціонуватимуть від 07:00 до 20:00;

вуличне освітлення у вечірній час не вмикатимуть.

Атака на Крим 22 червня

У ніч на 22 червня у Криму знову зафіксували серію вибухів і стрілянину. Неспокійно було одразу в кількох районах півострова. Зокрема, сильні вибухи пролунали у Феодосії. Після одного з них частина міста залишилася без електропостачання.

Також вибухи було чутно в Армянську: там у районі залізничного вокзалу спалахнула пожежа. Про вибухи заявляли і мешканці Сімферопольського району.

Вранці стало відомо, що після «прильотів» у Армянську супутники зафіксували потужну пожежу будівлі прикордонної служби ФСБ Росії. Фіксувалися інтенсивні теплові сигнатури. Місцеві жителі повідомляли, що після ударів була детонація, можливо, боєприпасів.

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Пожежа в будівлі ФСБ в Армянську / © Крымский ветер

Пожежа в будівлі ФСБ в Армянську / © Крымский ветер

Пожежа в будівлі ФСБ в Армянську / © Крымский ветер

Що з Кримом буде далі — заяви ЗСУ та Міноборони

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» вважає, що Росія й надалі триматиметься за Крим як за стратегічний і ідеологічний трофей, навіть попри фактичну ізоляцію півострова. Проте, за словами Бровді, з військового погляду Крим втрачає значення плацдарму через системні удари по логістиці та інфраструктурі. «Мадяр» наголосив, що окупантам стає дедалі важче втримувати півострів, і ситуація, коли Крим стає для РФ «валізою без ручки», може стати переламною для російської системи, адже всі диктатури падають раптово.

Командувач СБС закликає мешканців окупованих територій бути обережними та уникати військових об’єктів, поки ЗСУ продовжують «ювелірну» демілітаризацію півострова.

Радник міністра оборони України Сергій Стерненко 21 червня заявив, що на російських окупантів у Криму чекають серйозні проблеми.

«Те, що Україна готує для росіян у Криму, вони будуть згадувати із жахом. Хто останній з окупантів буде тікати — тому не заздрю», — заінтригував Стерненко.

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Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко припускає, що через критичні проблеми з логістикою та постачанням російські війська в Криму можуть почати самовільний відступ. Дефіцит ресурсів — від пального до харчів — не лише ускладнить окупантам утримання позицій, а й знівелює страх перед командуванням та президентом Володимиром Путіним, роблячи накази про оборону невиконуваними.

За словами експерта, першими втечу можуть розпочати представники окупаційної адміністрації та силовики, слідом за якими підуть і бойові підрозділи. Попри спроби РФ захистити логістичні шляхи та компенсувати втрати техніки, системні проблеми залишаються, і ворог змушений постійно «бігти», щоб хоча б утриматися на місці.

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