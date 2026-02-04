Атаки на українські шахти: ДТЕК розкрив деталі ударів і цілей Росії

Шахта / © Колаж ТСН

Росія цілеспрямовано атакує українські шахти, щоб зірвати постачання вугілля та паралізувати енергосистему країни.

Про це повідомили у компанії ДТЕК у Telegram.

За даними компанії, вугілля є ключовим ресурсом для роботи теплоелектростанцій, які забезпечують мільйони українських домівок світлом та теплом. Саме тому ворог завдає ударів не лише по електростанціях, а й по шахтах, щоб порушити ланцюг постачання палива.

Нещодавно на Дніпропетровщині російські війська двічі обстріляли шахтні об’єкти ДТЕК. Зокрема, 1 лютого росіяни атакували автобус із шахтарями, коли вони поверталися додому після зміни. Внаслідок атаки загинули 12 людей, ще 16 отримали поранення.

У ДТЕК наголосили, що це свідомий терор проти працівників енергетичної сфери, які щодня забезпечують країну світлом і теплом. Компанія разом із родинами загиблих і постраждалих надає всю необхідну підтримку.

«Вічна пам’ять колегам, які загинули, тримаючи світло для країни», — зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 1 лютого Росія здійснила масштабну терористичну атаку на шахти ДТЕК на Дніпропетровщині. Загинуло 12 шахтарів, ще 16 поранено. Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко назвав атаку росіян по автобусу шахтарів трагедією для всієї країни.