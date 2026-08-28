Атаки на Wildberries та Ozon: аналітик розкрив несподіваний ефект дій України

В РФ палають склади Ozon / © Associated Press

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Останніми тижнями українські безпілотники завдають регулярних ударів по великих складах і логістичних центрах на території Росії, знищуючи товари на мільйони доларів. Головними цілями стають об’єкти маркетплейсів Wildberries (російського аналога Amazon) та Ozon. Українська сторона пояснює це тим, що ці компанії безпосередньо залучені до матеріально-технічного забезпечення російських військових на фронті.

Доцент стратегічних досліджень Університету Дікіна (Австралія) Меттью Сассекс у подкасті The Conversation Weekly зазначає, що в дійсності ця стратегія має значно глибший ефект.

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Непрямий тиск на пересічних росіян

Коли звичайне онлайн-замовлення скасовується через знищення товару на палаючому складі, війна перестає бути для росіян лише картинкою з телевізора.

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«Це починає чинити непрямий політичний тиск на таких людей, як Володимир Путін, оскільки це б'є по звичайному російському споживачеві», — зауважує Меттью Сассекс.

За словами експерта, Путін досі не подавав жодних ознак того, що хоче закінчити війну в Україні. Втім тиск, який спонукатиме його шукати такий шлях, посилюватиметься надалі.

«Він справді поставив на карту свою спадщину через це вторгнення в Україну. І йому було б дуже складно відмовитися від цього — з огляду на тривалість його політичного життя та його місце в російській історії», — додає Сассекс.

Нагадаємо, що ні Кремль, ні російські «воєнкори» не вірять у можливість РФ найближчим часом повністю перехоплювати українські засоби ураження.

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До слова, атака безпілотників на склади Ozon спричинила обвал акцій компанії та російського ринку.

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