Атаки РФ на енергетику: є нові відключення у п’яти областях
В Україні — нові відключення світла у низці областей.
Через удари РФ по енергетиці України є знеструмлення споживачів у Харківській, Сумській, Донецькій, Київській та Херсонській областях. Що ж до графіків, наразі вони не застосовуються.
Про це інформує «Укренерго».
Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Фахівці роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання до роботи та відновити електропостачання.
Водночас українців закликають раціонально споживати електроенергію. З огляду на погодні умови та активне навантаження на систему, найбільш доцільно переносити енергоємне споживання на денні години — з 10:00 до 16:00, коли максимально ефективно працюють сонячні електростанції.
Також зберігається потреба в ощадливому використанні електроенергії у вечірній період. Громадян просять обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.
Енергетики наголошують: ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживачів закликають стежити за оперативними повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках операторів системи розподілу (обленерго).
Як ми писали, росіяни пошкодили енергооб’єкт у Чернігівському районі. Ворог поцілив «Геранню», почалася пожежа. Після атаки низка населених пунктів знеструмлена. Енергетики працюють над оперативним заживленням абонентів.