Атаки РФ на енергетику: є нові відключення у п’яти областях

В Україні — нові відключення світла у низці областей.

Катерина Сердюк
© Associated Press

Через удари РФ по енергетиці України є знеструмлення споживачів у Харківській, Сумській, Донецькій, Київській та Херсонській областях. Що ж до графіків, наразі вони не застосовуються.

Про це інформує «Укренерго».

Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Фахівці роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання до роботи та відновити електропостачання.

Водночас українців закликають раціонально споживати електроенергію. З огляду на погодні умови та активне навантаження на систему, найбільш доцільно переносити енергоємне споживання на денні години — з 10:00 до 16:00, коли максимально ефективно працюють сонячні електростанції.

Також зберігається потреба в ощадливому використанні електроенергії у вечірній період. Громадян просять обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Енергетики наголошують: ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживачів закликають стежити за оперативними повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках операторів системи розподілу (обленерго).

Як ми писали, росіяни пошкодили енергооб’єкт у Чернігівському районі. Ворог поцілив «Геранню», почалася пожежа. Після атаки низка населених пунктів знеструмлена. Енергетики працюють над оперативним заживленням абонентів.

