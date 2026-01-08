ТСН у соціальних мережах

Атаки РФ та негода: яка ситуація зі світлом в Україні 8 січня

Негода повністю або частково знеструмила 83 населені пункти у трьох областях.

Енергетики

Енергетики / © Associated Press

Уночі та вранці ворог здійснив масовану дронову атаку на енергооб’єкти у кількох областях. Як наслідок — на ранок досі залишається знеструмленою більшість споживачів у Дніпропетровській області. Також складною є ситуація з енергопостачанням на Запоріжжі.

Про це повідомили в «Укренерго».

«Унаслідок бойових дій — є також нові знеструмлення на Донеччині та Харківщині. Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Через зумовлену обстрілами складну ситуацію в енергосистемі — у Донецькій області наразі застосовані графіки аварійних відключень», — йдеться у повідомленні.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 8 січня, станом на 9:30, його рівень був на 1,9% нижчим, ніж в цей час попереднього дня — у середу. Причина змін — значна кількість знеструмлених внаслідок російських обстрілів споживачів.

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через сильні снігопади та налипання мокрого снігу — не ранок повністю або частково були знеструмлені 83 населені пункти — у Закарпатській, Чернігівській і Київській областях. Відновленням пошкоджених ліній займаються ремонтні бригади обленерго.

Нагадаємо, через російську атаку близько 22:00 7 січня стався масовий блекаут у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

На Запоріжжі блекаут тривав близько семи годин.

На Дніпропетровщині через проблеми зі світлом у школах більшості населених пунктів області подовжили канікули. На ранок 8 січня ремонтні роботи тривають — без електро- та водопостачання залишаються понад мільйон абонентів.

