ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
238
Час на прочитання
1 хв

Атаки РФ вплинули на залізницю: де і як "УЗ" змінила рух потягів

Атаки вплинули рух потягів у деяких областях - замість них курсуватимуть автобуси.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Укрзалізниця.

Укрзалізниця. / © Getty Images

У суботу, 21 лютого, у низці областей України змінено рух потягів через безпекову ситуацію. Зокрема, між Дніпром і Запоріжжям курсують автобусні маршрути.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

«Наші моніторингові групи працюють у посиленому режимі — рух зберігаємо з урахуванням безпекової ситуації», — наголосили в «УЗ».

Сумська і Чернігівська області

Регіональні поїзди тимчасово курсують «до» і «з» Конотопа на Сумщині. Окрім того, від 21 лютого на Ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення. Зміни у графіку:

  • №6913 Ніжин — Київ-Пасажирський відправлення 08:23, прибуття — 11:01 (замість 8:53 та 11:24 відповідно).

  • №6803 Гребінка — Київ-Волинський відправлення — 04:30 (замість 04:34), прибуття — 07:44.

  • №6804 Київ-Пасажирський — Яготин відправлення 07:08, прибуття — 09:33 (замість 06:55 та 09:08 відповідно).

Харківська і Донецька області

Від Лозової на Харківщині — у Краматорському напрямку пасажири їдуть автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська.

Регіональні експреси Ізюмського напрямку їдуть за розкладом.

Запорізька область

Наразі рух між Дніпром і Запоріжжям організовано переважно із залученням автобусних перевізників.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» зробила поїзд Одеса — Дніпро щоденним. Йдеться про рейс №54/53 Одеса — Дніпро. Маршрут поїзда охоплює ключові станції: Вознесенськ, Помічну, Кропивницький, Знам’янку, Олександрію та Кам’янське.

Дата публікації
Кількість переглядів
238
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie