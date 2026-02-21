Атаки РФ вплинули на залізницю: де і як "УЗ" змінила рух потягів

Укрзалізниця. / © Getty Images

Реклама

У суботу, 21 лютого, у низці областей України змінено рух потягів через безпекову ситуацію. Зокрема, між Дніпром і Запоріжжям курсують автобусні маршрути.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

«Наші моніторингові групи працюють у посиленому режимі — рух зберігаємо з урахуванням безпекової ситуації», — наголосили в «УЗ».

Реклама

Сумська і Чернігівська області

Регіональні поїзди тимчасово курсують «до» і «з» Конотопа на Сумщині. Окрім того, від 21 лютого на Ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення. Зміни у графіку:

№6913 Ніжин — Київ-Пасажирський відправлення 08:23, прибуття — 11:01 (замість 8:53 та 11:24 відповідно).

№6803 Гребінка — Київ-Волинський відправлення — 04:30 (замість 04:34), прибуття — 07:44.

№6804 Київ-Пасажирський — Яготин відправлення 07:08, прибуття — 09:33 (замість 06:55 та 09:08 відповідно).

Харківська і Донецька області

Від Лозової на Харківщині — у Краматорському напрямку пасажири їдуть автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська.

Регіональні експреси Ізюмського напрямку їдуть за розкладом.

Запорізька область

Наразі рух між Дніпром і Запоріжжям організовано переважно із залученням автобусних перевізників.

Реклама

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» зробила поїзд Одеса — Дніпро щоденним. Йдеться про рейс №54/53 Одеса — Дніпро. Маршрут поїзда охоплює ключові станції: Вознесенськ, Помічну, Кропивницький, Знам’янку, Олександрію та Кам’янське.