Атаки РФ знищують запаси пального: експерт назвав рішення

Після короткої паузи на Великдень російські війська відновили удари по Україні, зокрема по паливній інфраструктурі. Через атаки вже зафіксовано значні втрати пального на мільйони доларів.

Про це повідомив директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Потрібно створювати запаси

За його словами, протягом тижня горіли нафтобази у Кривому Розі, Дніпрі та Одеській області, внаслідок чого було втрачено тисячі тонн пального. Поточна ситуація вкотре показала критичну потребу у створенні запасів пального. Водночас реалізувати це складно через постійні обстріли, які знищують інфраструктуру.

Він зазначає, що питання формування резервів обговорювали під час екстрених зустрічей за участю президента, урядовців і представників паливного ринку. Серед ідей — створення страхового фонду за рахунок акцизу для компенсацій за зруйновані нафтобази.

Куюн також зазначив, що закон про мінімальні запаси нафти й нафтопродуктів формально діє вже понад рік, однак фактично не працює через відсутність необхідних підзаконних механізмів і брак резервуарів.

На його думку, вирішенням проблеми може стати будівництво підземних сховищ пального.

«Треба йти під землю — створювати підземні сховища. Ще з часів СРСР та радянської армії є декілька таких сховищ, але вони здебільшого непридатні для використання. Треба відновлювати і будувати нові. Якщо не на весь необхідний обсяг запасів (а це за європейського нормативу 90 днів споживання), то хоча б на частину», — вважає Куюн.

Щобільше, додає експерт, слід вносити в закон вимогу хоча б частково зберігати запаси під землею. 20, 30, 50%.

Раніше йшлося про те що в Україні наразі немає передумов для зниження цін на бензин. Річ у тім, що частина пального продається нижче ринкової вартості, що призводить до збитків держкомпаній. Така ситуація не є стабільною і не може забезпечити довготривале здешевлення пального. Крім того, ціни залежать від зовнішніх факторів — зокрема ситуації на світовому ринку нафти та геополітичної нестабільності. А відтак найближчим часом падіння вартості не очікується